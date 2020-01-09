Катастрофа в Иране: Следов пожара на двигателях нет – СМИ

Самолет, несомненно, горел, но горели не двигатели.

Читай также: Возле места крушения лайнера МАУ нашли обломки ракеты - СМИ

Версия о крушении “Боинга“ МАУ из-за неисправности двигателей на данный момент не подтверждается. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в украинской комиссии, работающей на месте аварии.

В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета – и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла – там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается, - рассказал неназванный источник.

Читай также: Запад рассматривает техническую неисправность как основную версию крушения Боинга

Также сообщается, что иранская сторона продолжает настаивать на том, что после начала аварийной ситуации с борта украинского самолета с диспетчером никто не связывался. Также утверждается, что перед падением самолет якобы развернулся обратно к аэропорту, но пока не ясно был ли этот разворот управляемым или уже неуправляемым.

Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить. Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли, - отмечает источник.

Читай также: Попадание ракеты ПВО среди основных вероятных причин гибели Боинга МАУ

При этом подчеркивается, что иранцы демонстрируют нормальный диалог, и нет сигналов того, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть.

В свою очередь известный украинский журналист и главный редактор издания Цензор.НЕТ, опубликовавшего вышеприведенную информацию неназванного источника в украинской комиссии, на своей странице в Фейсбук подвел промежуточный итог того, что известно об обстоятельствах катастрофы на 14.00 9 января. Он отметил следующие принципиальные моменты:

Читай также: Катастрофа Боинга в Иране: опубликованы первые выводы иранских следователей Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Самолет был фактически новый, и сама по себе связь и система управления, многократно дублированные, выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам. За штурвалом были опытнейший первый пилот Алексей Наумкин, с налетом в 12 тысяч часов, вторым пилотом был Сергей Хоменко с налетом в 7,6 тысяч часов, бывший военный летчик. Нет сомнений, что оба этих человека обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях. Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета. Каких-то обычных технических причин для этого быть не может. Даже если бы двигатели разрушились в воздухе без взрыва и без пожара, у экипажа было бы время выйти в эфир. Читай также: Крушение самолета: МАУ опубликовали список пассажиров Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна.

Напомним, в среду, 8 января, рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.