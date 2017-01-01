Для устойчивого развития городов необходимо внедрять международную практику, - Вавриш

По его словам, сейчас киевлянам приходится платить за освоение и развитие новых территорий на окраинах или за пределами города, в то время как в центре столицы полно заброшенных и неиспользуемых промзон, развитие которых обошлось бы дешевле и принесло городу больше пользы.

“В центре Киева сохранили все промышленные территории. Мы с вами живем в городе былой славы с коммунистической индустриальной экономикой. Мы платим за эту инфраструктуру и продолжаем тратить большие деньги на освоение новых территорий вместо того, чтобы застраивать те, которые пустуют внутри города. Вы не поверите, найти склад дешевле, чем где-то на Подоле, невозможно. Я уже молчу об экологической ситуации и других проблемах”, - отметил Вавриш.

Он также подчеркнул, что сейчас для устойчивого развития Киева необходимо сосредоточиться на выносе промышленных зон за пределы столицы и полном редевелопменте этих огромных территорий под нужды жителей города.

“Мы в принципе не используем потенциал города, и это главный момент, который необходимо учесть в генеральном плане - ввести в оборот для качественного редевелопмента огромные объемы земель, которые требуют выноса бывших промышленных территорий”, - подытожил Андрей Вавриш.