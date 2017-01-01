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Для устойчивого развития городов необходимо внедрять международную практику, - Вавриш

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Для устойчивого развития городов необходимо внедрять международную практику, - Вавриш
Украинским городам необходимо сформулировать четкие правила устойчивого развития на основе принятых во всем мире принципов и документов. Такое заявление во время интервью информационному агентству УНИАН сделал девелопер и собственник компании SAGA Development Андрей Вавриш.
 
“Политика территориального развития четко сформулирована в базовых документах. Например, в Лейпцигской хартии развития городов - которую мы, кстати, не ратифицировали, а стоило бы - выписан свод правил, каким образом добиться устойчивого развития в интересах человека. Есть программа ООН - семнадцать целей устойчивого развития городов. В этих документах четко описаны базовые принципы, каким должен быть город, а механизмы достижения целей достаточно простые, отраслевые. Например, с памятниками нужно делать это, это и это. С общественным транспортом - это. Наборы правил понятны. Они должны быть сформулированы в нашей стране, и тогда они будут выполняться в течении следующих лет”, - подчеркнул девелопер. 

По его словам, сейчас киевлянам приходится платить за освоение и развитие новых территорий на окраинах или за пределами города, в то время как в центре столицы полно заброшенных и неиспользуемых промзон, развитие которых обошлось бы дешевле и принесло городу больше пользы.    

“В центре Киева сохранили все промышленные территории. Мы с вами живем в городе былой славы с коммунистической индустриальной экономикой. Мы платим за эту инфраструктуру и продолжаем тратить большие деньги на освоение новых территорий вместо того, чтобы застраивать те, которые пустуют внутри города. Вы не поверите, найти склад дешевле, чем где-то на Подоле, невозможно. Я уже молчу об экологической ситуации и других проблемах”, - отметил Вавриш. 

Он также подчеркнул, что сейчас для устойчивого развития Киева необходимо сосредоточиться на выносе промышленных зон за пределы столицы и полном редевелопменте этих огромных территорий под нужды жителей города.  

“Мы в принципе не используем потенциал города, и это главный момент, который необходимо учесть в генеральном плане - ввести в оборот для качественного редевелопмента огромные объемы земель, которые требуют выноса бывших промышленных территорий”, - подытожил Андрей Вавриш. 

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