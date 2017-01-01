В Коломые задержали самолет, которым контрабандисты возили в ЕС сигареты

Самолет контрабандистов, который незаконно ввозил сигареты в страны Евросоюза, был задержан украинскими пограничниками.

Пограничная служба Украины вместе с румынскими правоохранителями пресекли деятельность воздушного канала контрабанды сигарет в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как сообщается, в Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет “Ан-2“, на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна.

Преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки / взлета) с целью предотвращения обнаружения мест загрузки правоохранительными органами, - говорится в сообщении.

Ночью, 9 января, пограничники зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. После того, как самолет приземлился на аэродроме в Коломые (в 100 км от границы) его задержали.

Материалы по выявленному уголовному преступлению направлены в управление СБУ в Черновицкой области для внесения сведений в ЕРДР по ст. 332 (“Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины“) и 334 (“Нарушение правил международных полетов“) Уголовного кодекса Украины.

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Пограничники также отметили, что нарушение границы малыми и беспилотными летательными аппаратами не редкость и “кукурузники“ довольно популярными у контрабандистов.

Напомним, ранее на Закарпатье пресекли поставку в ЕС крупной партии контрабанды.

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