“Я никогда не поверю”: Экс-президент МАУ не верит в ошибку пилотов

Юрий Мирошников прокомментировал ситуацию.

Бывший президент “Международных авиалиний Украины“ (МАУ) Юрий Мирошников заявил, что не верит в ошибку экипажа во время катастрофы рейса Тегеран - Киев, самолет которого потерпел крушение в небе Ирана 8 января.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Мирошникова, подготовка пилотов и безопасность самолетов является приоритетом для компании, в которой он работает уже 26 лет.

Я знаю изнутри наши сильные и слабые стороны. Я знаю насколько щепетильно мы относимся к подготовке пилотов, начиная от их отбора и дальнейшего обучения и заканчивая постоянным поддержанием квалификации. Я был на тренажерных подготовках и знаю, что это такое, - написал сотрудник МАУ.

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Как пример, Мирошников припомнил инцидент во Франкфурте. Тогда вскоре после взлета у самолета МАУ взорвался двигатель. Между тем, пилоты сумели развернуться и посадить самолет с полной загрузкой и полными баками топлива на одном двигателе.

После этого ЧП пилот признался, что ему это удалось благодаря отрабатыванию подобной ситуации на тренажере. Касательно экипажа, который разбился в Иране, он также проводил соответствующие тренировки непосредственно в тегеранском аэропорту.

Это укрепляет мою уверенность в неоспоримой грамотности действий нашего экипажа. Я всегда гордился и сейчас горжусь нашими экипажами. Я уверен, что наши ребята и в кабине, и в салоне делали все возможное и невозможное, если только они были живы, - добавил Мирошников.

Также экс-президент МАУ выразил надежду, что причину катастрофы расследуют ради памяти погибших пассажиров и членов экипажа.

Я, конечно, не стану утверждать, что самолет не может поломаться только потому, что он новый. Но, зная насколько многократно зарезервированы все системы Boeing 737-800, зная отчеты о техническом состоянии нашего красавца Romeo (а на техническом обслуживании мы никогда не экономили и не экономим, безопасность полетов - наш главный приоритет), я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса нашему экипажу спасти людей, - добавил Мирошников.

Напомним, Иран заявил, что экипаж другого судна видел горящий самолет МАУ. Самолет как раз пролетал на большой высоте, когда экипаж увидел, что самолет МАУ горит и резко теряет высоту.

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