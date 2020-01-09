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Завербованный РФ экс-нацгвардеец пытался взорвать комбата ВСУ

Комментариев: 1
СБУ задержала харьковчанина, завербованного спецслужбами РФ.
СБУ задержала харьковчанина, завербованного спецслужбами РФ
СБУ задержала харьковчанина, завербованного спецслужбами РФ
ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила в Харькове убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ. Попытку убийства организовали спецслужбы РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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Спецслужбы РФ завербовали харьковчанина, ранее проходившего службу в Национальной Гвардии Украины. Мужчин был уволен из-за компрометирующих обстоятельств. 

Задание по ликвидации украинского военного харьковчанин получил во время выезда в Россию. После этого, российские кураторы давали ему указания через мобильный мессенджер. За убийство экс-командира исполнителю пообещали денежное вознаграждение. 

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Спецслужбы РФ планировали отомстить украинскому военному за успешные операции против террористических организаций “Л/ДНР“. В частности, под кого командованием была ликвидирована группа офицеров Вооруженных сил РФ, среди которых был “Герой России“.

Предатель планировал совершить покушение в многоквартирном жилом доме, в котором  живет командир. Там он должен был заложить самодельное взрывное устройство. 

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Контрразведчики и следователи СБУ и бойцы ЦСО “А“ задержали преступника с взрывчаткой в доме. Правоохранители оценили мощность взрывного устройства в полкило тротила. Взрывчатка приводилась в действие с помощью радиосигнала из автомобильной сигнализации. Из-за большой опасности устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.


Напомним, Возле берегов Украины заметили корабль ФСБ РФ.

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Теги: СБУ, контрразведка, ФСБ, Харьков, покушение, вербовка
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Комментариев (1)
tulchanin    09.01.2020, 17:14
Оценка:  -5
tulchanin
Скорей поверю что экс-нацгвардеец вступил в одну "группировку" а экс-военный в другую и интересы двух "группировок" пересеклись.
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