Избитую в Одессе рядовую Кулиш обвиняют в психологическом расстройстве
Коррупционный скандал в воинской части под Одессой набирает новые обороты. Избитая сослуживицей военнослужащая Наталья Кулиш заявила, что ее хотят выгнать из госпиталя в санаторий под предлогом лечения неврастении, а обещанный перевод на другое место службы не состоялся. Об этом сообщает ресурс Украинская служба информации.
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По словам женщины, ее заставляют подписать направление на психиатрический осмотр, а в случае отказа, ее выгонят из госпиталя и она должна будет вернуться на службу в ту самую часть А-3438 в селе Красноселка Лиманского района.
Хотят списать “по психушке“. Неврастения – это неадекватный человек. Могут приписать любой диагноз. И ты ничего потом не докажешь. Из нормального человека можно дурака сделать за два счета, – говорит женщина.
Наталья Кулиш добавила, что руководство изменило ее характеристику. Рядовая показала первоначальный вариант документа. В нем ее описывают с положительной стороны.
Эта положительная характеристика шла с документами на перевод, они же в итоге положили плохую характеристику. Могут написать, что неадекватная, плохо себя вела, не выполняла свои обязанности, – заявила женщина.
По словам женщины, ее рапорты и заявления и министру обороны Андрею Загороднюку остались без ответа, а в Военной прокуратуре хотят закрыть дело.
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Отмечается, что начальник пресс-службы оперативного командования “Юг“ Виталий Соколенко заявил, что Наталью Кулиш обязательно переведут в другую часть для прохождения службы, так как возвращаться в Красноселку “не хорошо“. Соответствующие документы готовятся.
Напомним, ранее избитая в Одессе военнослужащая заявила, что ее запугивают.
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