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Избитую в Одессе рядовую Кулиш обвиняют в психологическом расстройстве

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В Одессе назревает новый скандал в деле об избитой украинской военной под Одессой.
Избитую в Одессе рядовую Кулиш обвиняют в психологическом расстройстве
© usionline.com
Фото 1/5
  • Наталья Кулиш
  • Наталья Кулиш
  • Служебная характеристика Натальи Кулиш
  • Направление на психиатрический осмотр
  • Военный госпиталь
Избитую в Одессе рядовую Кулиш обвиняют в психологическом расстройстве
Наталья Кулиш
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Коррупционный скандал в воинской части под Одессой набирает новые обороты. Избитая сослуживицей военнослужащая Наталья Кулиш заявила, что ее хотят выгнать из госпиталя в санаторий под предлогом  лечения неврастении, а обещанный перевод на другое место службы не состоялся. Об этом сообщает ресурс Украинская служба информации. 

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По словам женщины, ее заставляют подписать направление на психиатрический осмотр, а в случае отказа, ее выгонят из госпиталя и она должна будет вернуться на службу в ту самую часть А-3438 в селе Красноселка Лиманского района.

Хотят списать “по психушке“. Неврастения – это неадекватный человек. Могут приписать любой диагноз. И ты ничего потом не докажешь. Из нормального человека можно дурака сделать за два счета, – говорит женщина.

Наталья Кулиш добавила, что руководство изменило ее характеристику. Рядовая показала первоначальный вариант документа. В нем ее описывают с положительной стороны.

Эта положительная характеристика шла с документами на перевод, они же в итоге положили плохую характеристику. Могут написать, что неадекватная, плохо себя вела, не выполняла свои обязанности, – заявила женщина.

По словам женщины, ее рапорты и заявления и министру обороны Андрею Загороднюку остались без ответа, а в Военной прокуратуре хотят закрыть дело. 

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Отмечается, что начальник пресс-службы оперативного командования “Юг“ Виталий Соколенко заявил, что Наталью Кулиш обязательно переведут в другую часть для прохождения службы, так как возвращаться в Красноселку “не хорошо“. Соответствующие документы готовятся.

Напомним, ранее избитая в Одессе военнослужащая заявила, что ее запугивают.

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Теги: Одесса, Наталья Кулишь, Избили, Рядовая
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