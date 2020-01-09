Катастрофа в Иране: СНБО рассматривает еще три секретные версии

Кроме теракта, ракетного удара, столкновения с летательным аппаратом и технической неисправности, есть еще три версии, которые сообщать обществу не хотят.

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На текущий момент Украина рассматривает 7 различных версий катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Иране. Причем три версии пока являются закрытыми для общественности. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в комментарии “Радио Свобода“.

Версий мы имеем семь – четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать, - отметил Данилов.

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Напомним, ранее Данилов озвучил 4 основные версии крушения самолета в Иране:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК,

столкновения с БПЛА или другим летающим объектом,

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам,

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Когда та или иная версия будет иметь больше или меньше подтверждение, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет, - добавил Данилов.

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Примечательно, что среди всех озвученных версий вариант с технической неисправностью, вызвавшей разрушение двигателя, пока не получил ни одного подтверждения. Более того, есть свидетельства, указывающие на то, что двигатели совсем ни при чем.

В то же время в СМИ и социальных сетях появляется множество неподтвержденных свидетельств и мнений о том, что самолет пострадал от внешнего воздействия.

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Также возникает вопрос, какие же версии произошедшего в СНБО пока не хотят озвучивать, если даже версию с терактом и атакой ЗРК там открыто называют среди основных, а ошибка экипажа вообще не рассматривается как основная (по крайней мере, публично).

Напомним, в среду, 8 января, рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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