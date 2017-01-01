В Запорожье напугали родителей фейком о наркотиках в школе

Родителей учеников напугали фейком, что в школах распространяют наркотики среди учеников младших классов.

В Запорожье среди родителей учеников младших классов распространили фейк о синтетических наркотиках в виде конфет, которые распространяют в школах города. Одна из мам опубликовала фейковую информацию в чате в Viber. По словам матери, ей сообщение передала учительница школы Шевченковского района. Об этом сообщил ресурс Вся Власть.

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Учительница рассказала, что неизвестные распространяют синтетический наркотик под видом конфет, угощая им детей в различных школах города.

- Это не просто слух - это уже есть в школах, и в нашей тоже: детям раздают жвачки, угощают конфетками, а также просят передать и угощать других. В этих “конфетах“ находится дешёвый синтетический китайский наркотик. Некоторые дети из пятого класса уже успели это попробовать. Чем страшен этот наркотик? Тем, что уже после второго употребления ребёнок становится, зависим от него. Основной эффект длится минут 15-20, но затем ребёнок ведёт себя не совсем адекватно и “тянет язык“. Детей нужно предупреждать об этом и проводить разъяснительную работу. Говорить с ребёнком, наблюдать за ним, смотреть, что носит в сумке. Будьте начеку, - говорится в сообщении.

Однако, как выяснилось, запорожским правоохранителям не поступало подобных заявлений. Некоторые запорожцы отмечают, что это старый фейк, пришедший из России.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили интернет-магазин по продаже наркотиков.

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