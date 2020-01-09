НАБУ возбудило уголовное дело против Баканова

Всплыла интересная информация о главе СБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответ НАБУ.

Сообщается, что Баканова подозревают в возможном злоупотреблении властью и ряде других уголовных правонарушений.

Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю - прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве, - сказано в ответе НАБУ.

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Поводом для возбуждения уголовного дела стала судебная жалоба от гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 256 (содействие ОПГ), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 3 ст. 382 (невыполнение решения суда), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и другие противоправные факты.

Документ УН

Документ УН

НАБУ приняло во внимания все указанные факты и открыло дело по указанному заявлению.

Напомним, обнародованы фото отдыха главы СБУ в Куршевеле. Ивана Баканова сфотографировали на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах Куршевеле.

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