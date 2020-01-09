В Шостке массовое убийство собак и кошек: Животных нашли в мешках

Полиция ищите садистов, убивающих котов и собак по всему городу.

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В Шостке Сумской области правоохранители обнаружили два мешка, в которых были мертвые собаки, также найдено несколько тел котов. Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, найденные животные умерли насильственной смертью.

Мешки нашли на одной из мусорных площадок города. На теле каждой мертвой собаки обнаружено ножевое ранение.

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Кроме того сообщается, что мертвых котов в последнее время находили в разных районах Шостки, и по этим фактам ранее уже было открыто уголовное дело.

Полиция ведет поиски злоумышленников и обратилась за помощью к общественности.

Напомним, в Запорожье патрульные застрелили пса, покусавшего двух человек. Пес-алабай покусал местного жителя и прибывшего на вызов патрульного.

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