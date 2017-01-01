В "ДНР" начали поголовные задержания граждан с паспортами Украины

Оккупанты составляют базу данных всех лиц, которые не получили "паспорт ДНР".

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Боевики “ДНР“ начали очередные репрессии против украинцев на оккупированных территориях. Помимо конфискации автомобилей на украинских номерах начались задержания людей с паспортами Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

Задержания боевики объясняют тем, что теперь на территории, подконтрольной группировке “ДНР“, паспорт Украины не является официальным документом, который подтверждает личность. Пример такого случая приводит издание “Страна“.

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“6 января, чуть позже 20 часов, я с товарищами (4 юноши, 2 девушки) прогуливался по Н-ному району Н-ного города “республики“. Автомобиль “Лада 2110“ без опознавательных знаков “полиции“ подъехал к нам вплотную, из него вышли двое сотрудников в форме. Не называя фамилии и должности, не показав удостоверения, мужчины попросили нас показать документы, удостоверяющие личность. Четверо из нас с паспортами “ДНР“ были свободны. У двоих, включая меня, были паспорта Украины, но нам приказали сесть в автомобиль и проехать в горотдел“, - рассказали авторы одного из местных Telegram-каналов.

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На вопрос о наличии каких-либо распоряжений или приказов для таких действий, “правоохранители“ сообщили, что этот указ является внутренним.

Также “Страна“ показала скриншот другого подобного сообщения в том же телеграм-канале:

strana.ua

Издание “Факты“ опубликовало скриншот сообщения в социальной сети, написанного очевидным сторонником пророссийских боевиков:

fakty.ua

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Издание также сообщает, что самые активные жители оккупированных территорий звонили на “горячую линию МВД ДНР“, где им подтвердили, что теперь людей с паспортами Украины будут систематически задерживать и доставлять в райотделы “полиции ДНР“ для снятия отпечатков пальцев, фотографирования и внесения в “полицейскую базу данных“.

Напомним, в ОРДЛО оккупанты начали борьбу с украинскими автомобильными номерами. Такие машины просто конфискуют у местных жителей.

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