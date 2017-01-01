Эксперты Украины осмотрели фрагменты Boeing - СМИ

Украинские специалисты провели в Тегеране серию консультаций и договорились об осмотре места крушения самолета.

Украинские эксперты, прибывшие в Иран в ночь на 9 января для расследования авиакатастрофы самолета МАУ, уже осмотрели место катастрофы, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник с украинской стороны.

По данным издания, украинцы уже провели в Тегеране серию консультаций, договорились о доступе и осмотре силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям места крушения, осмотрели фрагменты Boeing 737.

Отмечается, что основной версии катастрофы украинского самолета пока нет, она может появиться после осмотра и анализа его фрагментов.

По словам источника, первичные работы могут занять от 3 дней до недели.

"Потом экспертизы и дальше зависит от договоренностей с иранской стороной", - отметил собеседник агентства, говоря о том, сколько вся эта работа может занять времени.

Как известно, в Иран отправилась группа украинских специалистов в составе 45 человек.

Ранее в СНБО заявили, что Украина рассматривает семь версий крушения самолета МАУ: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта, еще три - секретные.

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