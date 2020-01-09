На Луганщине прошли учения десантников с применением БМП

Бойцы отрабатывали приемы активной обороны при наступлении батальона противника.

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На Луганщине, на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил состоялись тренировки экипажей боевых машин 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

По легенде учений подразделение 46-й ОДШБр на БМП-1 выдвинулось по указанному маршруту для отражения атаки противника, который перешел в наступление силами до батальона. В сложных метеоусловиях, тумане и по замерзшей грязи, колонна двинулась вперед, получая на протяжении пути новые вводные.

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Добравшись до указанной отметки, колонна развернулась в боевые порядки и перешла к “активной обороне“. Не останавливая свое движение, боевые машины реагировали на ситуацию при получении новых вводных, маневрировали и, прикрывая друг друга, меняли свое направление движения.

Десантники справились с каждой поставленной задачей, и значительно повысили свои практические навыки работы в тяжелых метеоусловиях, используя во время занятия только смотровые приборы внутри БМП.

Напомним, ВСУ проверили боеготовность танков на Донбассе. Для некоторых бойцов это было одним из первых серьезных испытаний, однако все военные с поставленными задачами справились на высоком уровне.

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