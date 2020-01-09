Авиакатастрофа в Иране: Зеленский провел совещание оперативного штаба

На Банковой подтвердили, что украинские специалисты уже работают на месте крушения Боинга в Тегеране.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 9 января.

"На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", – говорится в сообщении.

При этом указано, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии.

Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Уже собран материал у родственников 9 из 11 жертв трагедии. Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что президент Украины проводит консультации с международными партнерами. Сегодня он провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.

Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании, – отметили в пресс-службе Зеленского.

Ранее в СНБО заявили, что Украина рассматривает семь версий крушения самолета МАУ: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта, еще три версии – "закрытые".

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