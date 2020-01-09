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Авиакатастрофа в Иране: Зеленский провел совещание оперативного штаба

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На Банковой подтвердили, что украинские специалисты уже работают на месте крушения Боинга в Тегеране.
Владимир Зеленский во время заседания оперативного штаба
Владимир Зеленский во время заседания оперативного штаба
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 9 января.

"На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", – говорится в сообщении.

При этом указано, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии.

Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Уже собран материал у родственников 9 из 11 жертв трагедии. Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что президент Украины проводит консультации с международными партнерами. Сегодня он провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.

Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании, – отметили в пресс-службе Зеленского.

Ранее в СНБО заявили, что Украина рассматривает семь версий крушения самолета МАУ: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;  взрыв внутри самолета в результате террористического акта, еще три версии – "закрытые".

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, крушение, Тегеран, МАУ, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    09.01.2020, 20:31
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Серьезный чувак. А еще вчера скалился в дурацких улыбонах на оманском курорте. Когда летчики-украинцы были уже мертвы.
Из_бана    09.01.2020, 20:36
Оценка:  -1
Из_бана
У него в Омане была более важная миссия - спасать Бенины бабки.
Letohradek    09.01.2020, 20:09
Оценка:  +4
Letohradek
Тупой квартальный баран проводит совещания по темам, которых не понимает ))) Как могли люди, в здравом рассудке привести к власти вот это недоразумение?????
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