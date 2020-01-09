Десантники провели учения в зоне ООС

По легенде учений подразделение бригады на БМП-1 выдвинулось для отражения атаки противника в сложных метеоусловиях.

В Луганской области на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил состоялась тренировка экипажей боевых машин пехоты 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает Министерство обороны в четверг, 9 января.

Отмечается, что по легенде учений подразделение бригады на БМП-1 выдвинулось для отражения атаки противника в сложных метеоусловиях.

"Добравшись до указанной отметки, колонна стремительно развернулась в боевые порядки и перешла к "активной обороне". Не останавливая свое движение, боевые машины быстро и уверенно реагировали на ситуацию при получении новых вводных, маневрировали и, прикрывая друг друга, изменяли свое направление движения", – говорится в сообщении.

Указано, что десантники справились с каждой из поставленных задач, а также значительно повысили свои практические навыки в сложных метеоусловиях.

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Ранее стало известно, что на полигоне в Житомирской области провели испытания четырех военных броневиков. Перед этим вся техника прошла испытания бездорожьем в Кременчуге и проехала более 500 км до Житомира.

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