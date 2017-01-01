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Назначены новые руководители трех предприятий Укроборонпрома

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Новые генеральные директора предприятий и компании были назначены по результатам открытого отбора.
Укроборонпром назначил руководителей трех предприятий
Укроборонпром назначил руководителей трех предприятий
Голос.юа

Государственный концерн Укроборонпром назначил руководителей Завода имени им. В.А. Малышева, Завода 410 Гражданской авиации и компании Укрспецэкспорт. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"По результатам открытого отбора были назначены генеральные директора на два государственных предприятия: Завод имени В.А. Малышева и Завод 410 гражданской авиации, а также в компании Укрспецэкспорт", - говорится в сообщении.

Как отмечается, генеральным директором ГК Завод имени В.А. Малышева стал Василий Крылас. Он работал на харьковских заводах Электротяжмаш, Харьковпродмаш, Спецмаш Украина, имеет большой опыт управления производственно-хозяйственной деятельности, организации и контроля производства, технического перевооружения предприятий.

Генеральным директором ГК Завод 410 ГА стал Алексей Попов, окончил Харьковский авиационный институт по специальности Авиационные двигатели и энергетические установки, получил управленческое образование в сфере авиации во Франции (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза и "аудитор системы менеджмента качества в аэрокосмической отрасли", Париж). Попов также учился в канадском университете McGill, который входит в ТОП-100 лучших вузов мира. В Украине он работал на различных должностях отечественного предприятия, занимающегося производством и разработкой систем управления воздушных и космических судов.

Ранее сообщалось, что в Укроборонпроме назначили главного по экспорту оружия. Так, генеральным директором ГК Укрспецэкспорт стал Вадим Ноздря.

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Теги: предприятие, предприятия, назначение, назначения, Укроборонпром, госпредприятия
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Источник: korrespondent.net

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