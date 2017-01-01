Назначены новые руководители трех предприятий Укроборонпрома

Новые генеральные директора предприятий и компании были назначены по результатам открытого отбора.

Государственный концерн Укроборонпром назначил руководителей Завода имени им. В.А. Малышева, Завода 410 Гражданской авиации и компании Укрспецэкспорт. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"По результатам открытого отбора были назначены генеральные директора на два государственных предприятия: Завод имени В.А. Малышева и Завод 410 гражданской авиации, а также в компании Укрспецэкспорт", - говорится в сообщении.

Как отмечается, генеральным директором ГК Завод имени В.А. Малышева стал Василий Крылас. Он работал на харьковских заводах Электротяжмаш, Харьковпродмаш, Спецмаш Украина, имеет большой опыт управления производственно-хозяйственной деятельности, организации и контроля производства, технического перевооружения предприятий.

Генеральным директором ГК Завод 410 ГА стал Алексей Попов, окончил Харьковский авиационный институт по специальности Авиационные двигатели и энергетические установки, получил управленческое образование в сфере авиации во Франции (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза и "аудитор системы менеджмента качества в аэрокосмической отрасли", Париж). Попов также учился в канадском университете McGill, который входит в ТОП-100 лучших вузов мира. В Украине он работал на различных должностях отечественного предприятия, занимающегося производством и разработкой систем управления воздушных и космических судов.

Ранее сообщалось, что в Укроборонпроме назначили главного по экспорту оружия. Так, генеральным директором ГК Укрспецэкспорт стал Вадим Ноздря.

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