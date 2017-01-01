Трюдо предложил Украине помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины, отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время телефонного разговора с президентом Украины владимиром Зеленским предложил поддержку в расследовании крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в четверг, 9 января.

Отмечается, что Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады в результате катастрофы в Тегеране.

"Это – ужасная трагедия и наша общая боль", – подчеркнул Зеленский и заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Глава правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинцев и отметил, что Киев может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

Напомним, 8 января самолет авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета – 63 гражданина Канады.

Ранее в МИД Канады потребовали, чтобы Иран предоставил допуск канадским специалистам к месту катастрофы, поскольку "есть много вопросов, на которые нужно будет ответить".

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