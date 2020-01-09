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Киев направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

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Президент России совершил несогласованный с Украиной визит на полуостров для наблюдения за ходом военных учений в Черном море.
Владимир Путин наблюдет за ходом военных учений в Черном море
Владимир Путин наблюдет за ходом военных учений в Черном море
 
МИД Украины направил ноту протеста РФ в связи с несогласованным визитом российского лидера Владимира Путина в аннексированный Крым. Об этом 9 января сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко в Twitter.
 
По ее словам, российской стороне передана нота протеста в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов.
 
"Еще раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнула представитель МИД. 
 
Также она отметила, что несогласованный визит Путина в аннексированный Крым "является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, 9 января РФ провела совместное учение Черноморского и Северного флотов в Черном море. В маневрах были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов.

Путин наблюдал за ходом учений с борта ракетного крейсера Маршал Устинов.

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Теги: Крым, Путин, МИД Украины, Россия-Украина, Военные учения, нота протеста
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Источник: korrespondent.net

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