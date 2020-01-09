Киев направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Президент России совершил несогласованный с Украиной визит на полуостров для наблюдения за ходом военных учений в Черном море.
МИД Украины направил ноту протеста РФ в связи с несогласованным визитом российского лидера Владимира Путина в аннексированный Крым. Об этом 9 января сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко в Twitter.
По ее словам, российской стороне передана нота протеста в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов.
"Еще раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнула представитель МИД.
Также она отметила, что несогласованный визит Путина в аннексированный Крым "является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту.— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 9, 2020
Напомним, 9 января РФ провела совместное учение Черноморского и Северного флотов в Черном море. В маневрах были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов.
Путин наблюдал за ходом учений с борта ракетного крейсера Маршал Устинов.
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