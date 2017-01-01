Катастрофа в Иране: Киев и Берлин договорились о взаимодействии
Министр иностранных дел Украины обсудил с немецким коллегой крушение лайнера МАУ в Тегеране.
Украина и Германия договорились о взаимодействии в расследовании катастрофы Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Об этом 9 января сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter.
Украинский министр отметил, что провел телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Массом, в ходе которого они "договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования".
Пристайко поблагодарил Мааса за поддержку в связи с трагедией рейса PS752 и добавил, что речь также шла и о процессе урегулирования на Донбассе.
"Жду новостей по результатам встречи (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента России Владимира) Путина 11 января", - указал украинский министр.
Напомним, 8 января потерпел крушение самолет МАУ, который следовал из Тегерана в Киев. Он упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы.
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы 11 украинцев.
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