Катастрофа в Иране: Киев и Берлин договорились о взаимодействии

Министр иностранных дел Украины обсудил с немецким коллегой крушение лайнера МАУ в Тегеране.

Главы МИД Украины и ФРГ Вадим Пристайко и Хайко Маас

Украина и Германия договорились о взаимодействии в расследовании катастрофы Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Об этом 9 января сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter.

Украинский министр отметил, что провел телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Массом, в ходе которого они "договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования". Украинский министр отметил, что провел телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Массом, в ходе которого они "договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования".

Пристайко поблагодарил Мааса за поддержку в связи с трагедией рейса PS752 и добавил, что речь также шла и о процессе урегулирования на Донбассе.

"Жду новостей по результатам встречи (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента России Владимира) Путина 11 января", - указал украинский министр.

Напомним, 8 января потерпел крушение самолет МАУ, который следовал из Тегерана в Киев. Он упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы 11 украинцев.

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