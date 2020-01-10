Украина и Великобритания обсудили сотрудничество после Brexit

Рассматривались сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с послом Великобритании Мелиндой Симонс сотрудничество между странами после выхода Лондона из Евросоюза. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что Гончарук и Симонс обсудили сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном после Brexit.

"Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", – рассказал премьер.

Также во время встречи поднимался вопрос визового режима для граждан Украины. В частности, глава украинского правительства предложил выработать пути упрощения визовых условий для украинцев.

"Украина добилась либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это – болезненный вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем наработать пути либерализации соответствующих визовых условий", – заявил он.

Накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном. Главной темой переговоров стало крушение самолета МАУ в Иране. Также Джонсон пригласил Зеленского посетить с визитом Лондон.

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