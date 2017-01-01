Итоги 09 января: Версии крушения и угрозы Ирана

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Ряд стран заявил о причастности Ирана к крушению лайнера МАУ EPA/UPG

У США, Канады и Британии есть данные, что самолет МАУ сбила иранская ракета; Тегеран намерен изгнать США с Ближнего Востока: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Иране заявили о продолжении военной операции против США

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетный обстрел американских баз в Иране является лишь началом военной операции "Мученик Сулеймани" против США.

По его словам, настоящей местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани будет изгнание США с территории всего Ближнего Востока.

Тегеран отверг призыв Трампа к миру

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что призыв президента США Дональда Трампа к мирным переговорам и усиление санкций "немыслимы".

В США, Канаде и Британии заявили, что лайнер МАУ могла сбить иранская ракета

В СМИ появилась информация разведки США и Ирака, согласно которой иранские зенитные ракетные системы по ошибке сбили украинский самолет. В Пентагоне полагают, что лайнер МАУ получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, произведенной в РФ.

Аналогичную информацию озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Правительство Ирана отрицает данные обвинения и называет их ложью.

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики

Эксперты Всемирного банка сделали прогноз темпов роста мировой экономики на 2020 год, в соответствии с которым ожидается его незначительное увеличение.

Как ожидается, мировая экономика вырастет с 2,4% в 2019 году до 2,5% в 2020 году. При этом восстановление темпов экономического роста не позволит существенно сократить масштабы бедности в мире.

Появились новые иски об отмене национализации Приват Банка

Ряд бывших топ-менеджеров Приват Банка подал иски о признании недействительными договоров о приобретении акций банка, которые были заключены во время его национализации.

Как следует из судебных материалов, бывшие руководители Приват Банка хотят оспорить операцию принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации, а затем со всеми "старыми" акциями банка выкуплены государством за одну гривну.

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