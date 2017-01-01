Должностное лицо получило деньги за предоставление паспорта привязки на размещение МАФа на территории района.

Сотрудники полиции Херсонской области задержали при получении взятки главу районной территориальной громады. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"Должностное лицо получило от местного жителя $2000 за предоставление паспорта привязки на размещение малой архитектурной формы (МАФа) на территории района", – говорится в сообщении.

Открытое уголовное производство по статье о принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Взяточник задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Херсонской области задержали за взятку главу районной ОТГ

Ранее полицейские задержали за взятки двух глав ОТГ. Чиновники "решали" за деньги земельные вопросы в Кировоградской и Житомирской области.

Также в Киеве на взятке задержали сразу двух чиновников. Один требовал взятку в размере 100 тысяч гривен, второй требовал и получил 52,5 тысячи гривен.

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