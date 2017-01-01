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Погода на 10 января: ожидается потепление и дожди

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В Украину идет теплая погода с дождями.
Погода в Украине на 10 января
Погода в Украине на 10 января
meteo.gov.ua

Погода в Украине в пятницу, 10 января, будет дождливой и облачной, температура воздуха поднимется до +7. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных областях тоже дожди, днем +3+1, а ночью -1+1.

На востоке страны облачно, без осадков, днем 0+2, а ночью -1+3.

На юге страны облачно, днем +2+5, а ночью 0-2.

На западе потеплеет, днем +5+7, а ночью -1+1, но дожди, кроме Закарпатской области.

На севере Украины дожди, днем -1+3, а ночью -1+1.

В Киеве сегодня дожди. Днем +3-1, а ночью -1+1.

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Теги: Погода, Украина, 10 января
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