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ДТП во Львове: Погибла 3-летняя девочка

Комментариев: 2
В результате столкновения двух автомобилей во Львове погиб трёхлетний ребенок.
ДТП во Львове
ДТП во Львове
lv.npu.gov.ua

В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 9 января в 15:20 на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры во Львове, погибла 3-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба львовской полиции у себя на сайте

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Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - “Фольксваген Транспортер“, которым управлял 21-летний львовянин, и “Фольксваген Пассат“ под управлением 31-летнего жителя Львова.

От полученных травм на месте происшествия погибла 3-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки. Кроме того, за медицинской помощью обратились трое участников ДТП, диагнозы уточняются, - говорится в сообщении.

ДТП во Львове
ДТП во Львове
lv.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. 

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Напомним, ранее в Киеве Lexus влетел в автобус, есть пострадавшие.

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Теги: Львов, ДТП, Украина
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Комментариев (2)
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Alkoholowe    10.01.2020, 09:53
Оценка:  -2
Alkoholowe
3х летняя девочка или 25и летняя...какая разница?
задрала эта дележка по возрасту...
все равно очень жаль.
Туземун    10.01.2020, 09:58
Оценка:  -5
Туземун
Важливо тільки одне, дівчинка галичанка чи з Донбасу. Згоден, побратим?
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