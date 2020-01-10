ДТП во Львове: Погибла 3-летняя девочка

В результате столкновения двух автомобилей во Львове погиб трёхлетний ребенок.

В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 9 января в 15:20 на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры во Львове, погибла 3-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба львовской полиции у себя на сайте.

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Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - “Фольксваген Транспортер“, которым управлял 21-летний львовянин, и “Фольксваген Пассат“ под управлением 31-летнего жителя Львова.

От полученных травм на месте происшествия погибла 3-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки. Кроме того, за медицинской помощью обратились трое участников ДТП, диагнозы уточняются, - говорится в сообщении.

ДТП во Львове lv.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Напомним, ранее в Киеве Lexus влетел в автобус, есть пострадавшие.

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