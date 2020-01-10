Зеленский не исключил ракетный обстрел Боинга 737

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о ракетном обстреле украинского Боинга потерпевшего крушение в Иране.

На сегодняшний день в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране не исключается версия о попадании ракеты в авиалайнер. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

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По словам президента Украины, комиссия по расследованию причин катастрофы самолета МАУ продолжает работу с привлечением украинских специалистов. Он также надеется, что иранская сторона предоставит Украине всю информацию для проведения объективного расследования.

Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин, - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что днем, 10 января, состоится встреча с госсекретарем США Майком Помпео, где будет обговариваться ход расследования.

Наша цель - установить бесспорную истину. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов, - подытожил украинский лидер.

Скриншот facebook.com/zelenskiy95

Напомним, ранее Трюдо предложил Украине помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.

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