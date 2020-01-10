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В Харьковской колонии избили 22 заключенных - омбудсмен

Комментариев: 3
Заключенных избивали резиновыми дубинками.
Исправительная колония №25 Харькова
Исправительная колония №25 Харькова
Офис омбудсмена Украины

Во время подавления бунта в исправительной колонии №25 Харькова, 22 заключенных подверглись физическому насилию. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса омбудсмена Украины.

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Осужденные подали жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, а также давления со стороны администрации исправительной колонии. 

8 января в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы заявили о попытке бунта со стороны сужденных. В связи с этим в колонии был введен режим особых условий.

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В Офисе омбудсмена сообщили, что ситуация находится на личном контроле Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Напомним, в колонии Киевщины умер заключенный: врачей подозревают в халатности.

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Теги: омбудсмен, бунт, колония, Харьков
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    10.01.2020, 10:53
Оценка:  -5
fkrfyfan
НА УКРАИНЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫХ ИЗБИВАЮТ РЕЗИНОВЫМИ ДУБИНКАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МонШер    10.01.2020, 10:44
Оценка:  +1
МонШер
Кто нибуть знает, как правильно подавлять бунты в колониях?
tulchanin    10.01.2020, 11:14
Оценка:  -4
tulchanin
Перенимайте опыт Черкасс ! Там сотрудник колонии раздает наркотики и все тихо и спокойно ! =))) А в Харькове садисты какие-то.
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