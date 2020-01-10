В Харьковской колонии избили 22 заключенных - омбудсмен

Заключенных избивали резиновыми дубинками.

Во время подавления бунта в исправительной колонии №25 Харькова, 22 заключенных подверглись физическому насилию. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса омбудсмена Украины.

Читай также: Бунт в СИЗО Кропивницкого: количество пострадавших удвоилось

Осужденные подали жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, а также давления со стороны администрации исправительной колонии.



8 января в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы заявили о попытке бунта со стороны сужденных. В связи с этим в колонии был введен режим особых условий.

Читай также: Суд отправил в СИЗО подозреваемых в двойном убийстве в Киеве

В Офисе омбудсмена сообщили, что ситуация находится на личном контроле Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.



Напомним, в колонии Киевщины умер заключенный: врачей подозревают в халатности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.