Генпрокуратура потребовала доказательства причастности Ирана к крушению МАУ

Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне для выяснения обстоятельств авиакатастрофы в Иране.

Офис Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ.

Об этом Генпрокуратура сообщает в Telegram.

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Напомним, в ходе официального выступления премьер-министром Канады Джастином Трюдо 9 января была обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе, данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета МАУ рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев.

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