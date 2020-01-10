Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Генпрокуратура потребовала доказательства причастности Ирана к крушению МАУ

Комментариев: 2
Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне для выяснения обстоятельств авиакатастрофы в Иране.
Генеральный прокурор и президент Украины
Генеральный прокурор и президент Украины
Генпрокуратура / Facebook

Офис Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ.

Об этом Генпрокуратура сообщает в Telegram.

Читай также: Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет

Напомним, в ходе официального выступления премьер-министром Канады Джастином Трюдо 9 января была обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе, данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета МАУ рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Украина, иран, канада, доказательства, мау, крушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    10.01.2020, 11:56
Оценка:  0
VSHIVANKA
КАКИЕ НАХЕР ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕСЛИ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНЩИНЫ СКАЗАЛИ , КТО НАЗНАЧЕН ВИНОВНЫМ ?!
xapi3mat    10.01.2020, 11:59
Оценка:  0
xapi3mat
А што дыбилка сомневается? гнидам в морду сцы - они не видят!
fkrfyfan    10.01.2020, 11:50
Оценка:  +1
fkrfyfan
А разве нужны доказательства, раз есть "мнение"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь