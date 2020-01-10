Генпрокуратура потребовала доказательства причастности Ирана к крушению МАУ
Офис Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ.
Об этом Генпрокуратура сообщает в Telegram.
Читай также: Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет
Напомним, в ходе официального выступления премьер-министром Канады Джастином Трюдо 9 января была обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе, данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета МАУ рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.