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Боинг МАУ сбили ПВО Ирана – премьер-министр Австралии

Комментариев: 3
Ранее такое мнение высказывали в Канаде, Великобритании, а также неофициально в США.
Скотт Моррисон
Скотт Моррисон
wikipedia.org

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Австралия также располагает информацией, подтверждающей попадание ракеты в самолет украинских авиалиний, разбившийся в Иране. Об этом сообщил Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, пишет CNN.

Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили премьер-министр Канады и Соединенные Штаты, – заявил он.

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По его словам, падение самолета МАУ “не предполагает умышленных действий“.

Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку, – пообещал Скотт Моррисон.

Напомним, ранее Трамп заявил о сомнениях, что Боинг МАУ упал по технической причине. Затем премьер Канады Трюдо заявил, что Иран сбил украинский лайнер ракетой. Такое же мнение высказал и премьер Великобритании Борис Джонсон.

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Теги: Австралия, Канада, Великобритания, США, Иран, МАУ, авиакатастрофа, Боинг
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    10.01.2020, 11:49
Оценка:  0
fkrfyfan
мнение главы Гваделупы на подходе
asfd0    10.01.2020, 11:41
Оценка:  -1
asfd0
Пиндосовские шавки в своём репертуаре, началась травля неугодных, хотя сбить вполне могла и американская ракета.
Noblesse_obliger    10.01.2020, 11:47
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Федерастические шавки,только на сраССии!!!
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