Боинг МАУ сбили ПВО Ирана – премьер-министр Австралии

Ранее такое мнение высказывали в Канаде, Великобритании, а также неофициально в США.

Читай также: ГПУ потребовала доказательства причастности Ирана к крушению МАУ

Австралия также располагает информацией, подтверждающей попадание ракеты в самолет украинских авиалиний, разбившийся в Иране. Об этом сообщил Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, пишет CNN.

Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили премьер-министр Канады и Соединенные Штаты, – заявил он.

Читай также: Боинг МАУ сбили две российские ракеты – СМИ

По его словам, падение самолета МАУ “не предполагает умышленных действий“.

Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку, – пообещал Скотт Моррисон.

Напомним, ранее Трамп заявил о сомнениях, что Боинг МАУ упал по технической причине. Затем премьер Канады Трюдо заявил, что Иран сбил украинский лайнер ракетой. Такое же мнение высказал и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.