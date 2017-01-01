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Черновол в красном платье с автоматом раздает советы революционерам

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Черновол призналась, что автомат для нее "добыл" ее муж.
Черновол вспомнила, как в поместье Януковича чистила автомат рубашками экс-президента
Черновол вспомнила, как в поместье Януковича чистила автомат рубашками экс-президента
Скриншот

Экс-депутат Татьяна Черновол сняла видеоролик в красном платье и с автоматом. Она вспомнила о том, как у нее появилось первое оружие. По словам Черновол, автомат ей подарил муж перед смертью на Донбассе. 

Соответствующее видео Черновол опубликовала в Facebook.

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Черновол рассказала, что глава МВД Арсен Аваков разрешил ей легализовать оружие. 

“Не обошлось без политики. Когда я попросила [Арсена] Авакова легализовать мой автомат, министр пошел мне навстречу. Потому что тогда был мой политически “звездный“ час“, - отметила она.

Черновол раздаст советы революционерам

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Также Татьяна рассказала о том, что “страну вскоре ждет очередная революция“. В связи с этим бывший политический деятель в лице Черновол даст советы начинающим революционерам. 

“Моя цель – сделать цикл видео. Что-то вроде советы революционерам. Я ветеран трех революций и скоро нас ждет новая. Безусловно, ждет“ - подчеркнула она. 

Ранее сообщалось о том, что символ Майдана Татьяна Черновол в Раду не проходит.

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Теги: Татьяна Черновол, советы, революции
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