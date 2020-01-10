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Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

Комментариев: 7
Во время ночного обстрела сепаратистов на Донбассе погиб 23-летний украинский военнослужащий.
Погибший военнослужащий Николай Довженко
Погибший военнослужащий Николай Довженко
facebook.com/28brigade

В ночь на 10 января на Донбассе в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб военнослужащий 28 отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Довженко. Об этом сообщил штаб ОСС на своей странице в Facebook

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Так, около 23:00 противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года.

Сочувствуем родным погибшего. Не простим. Отомстим!, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Новости для Донбасса. Что покажет новый телеканал.

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Теги: Донбасс, ООС, Война
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Комментариев (7)
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ParisMA    10.01.2020, 12:06
Оценка:  +4
ParisMA
Сколько ещё пацанят должно погибнуть, пока Пэтя кровавый, йопаный пастырь Турчинов, Палубий, Черновол, Пашинские и прочая гоп-кампания с Корчинскими мразями жируют?
СКОЛЬКО ?
Woodbrother    10.01.2020, 12:14
Оценка:  0
Woodbrother
Вам пора пойти и забрать свои мозги из ломбарда. Во первых ватный мозг никому не нужен, во вторых вам без него плохо.
WTF2wtf    10.01.2020, 12:37
Оценка:  0
WTF2wtf
Путину этот вопрос задать очко рипит???
Украина не нападала на россию и не воюет где-то под Краснодаром!
tulchanin    10.01.2020, 12:43
Оценка:  -4
tulchanin
Спросить сколько ещё украинских пацанов должно погибнуть прежде чем Украина согласится вступить в прямые переговоры с сепаратистами ? Думаешь он знает ?
WTF2wtf    10.01.2020, 13:07
Оценка:  0
WTF2wtf
Шавка оккупантов, это путь в никуда и ты это сам прекрасно понимаешь ... никто из местных на оккупированном россией Донбассе не имеет полномочий принимать решения и не командует вашими армейскими корпусами там
tulchanin    10.01.2020, 13:17
Оценка:  -6
tulchanin
WTF2wtf
Порохобот, ну почему ты так решил ? Да, они не принимают решения, ну и что ? РФ нужно "отвести от себя стрелки", это очевидно. И через сепаратистов переговоры пойдут быстрее. РФ эта "война" не нужна. И только Украине решать, завершить быстро или долго но, возможно, с компенсациями.
WTF2wtf    10.01.2020, 13:20
Оценка:  +4
WTF2wtf
Президенту россии ведь вообще пофиг сколько он еще будет чморить весь оккупированный Донбасс, сколько он еще там похоронит и своих и местных ... он ведь готов платить из российского бюджета за это долго?
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