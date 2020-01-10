Стало известно имя погибшего военного на Донбассе
В ночь на 10 января на Донбассе в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб военнослужащий 28 отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Довженко. Об этом сообщил штаб ОСС на своей странице в Facebook.
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Так, около 23:00 противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года.
Сочувствуем родным погибшего. Не простим. Отомстим!, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Новости для Донбасса. Что покажет новый телеканал.
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Украина не нападала на россию и не воюет где-то под Краснодаром!
Порохобот, ну почему ты так решил ? Да, они не принимают решения, ну и что ? РФ нужно "отвести от себя стрелки", это очевидно. И через сепаратистов переговоры пойдут быстрее. РФ эта "война" не нужна. И только Украине решать, завершить быстро или долго но, возможно, с компенсациями.