Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

Во время ночного обстрела сепаратистов на Донбассе погиб 23-летний украинский военнослужащий.

В ночь на 10 января на Донбассе в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб военнослужащий 28 отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Довженко. Об этом сообщил штаб ОСС на своей странице в Facebook.

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Так, около 23:00 противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года.

Сочувствуем родным погибшего. Не простим. Отомстим!, - говорится в сообщении.

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