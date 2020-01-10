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Маруся Звиробий заявила, что за ней "следят какие-то мальчики"

Комментариев: 7
Волонтер Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР.
Волонтер и блогер Маруся Звиробий
Волонтер и блогер Маруся Звиробий
Маруся Звиробий/Facebook

10 декабря волонтер Маруся Звиробий пришла в Государственное бюро расследований на очередной допрос. В ходе брифинга под зданием ГБР, она рассказала журналистам о том, что за ней следят. 

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“За мной следят. Вот, например, после суда над Яной Дугарь, я отлучилась со знакомыми, и к нам подсадили мальчика, бывает очень часто в последнее время, когда какой-то мальчик садится и пьет целый час какой-то компот и сидит на “ушном“ и слушает, о чем мы говорим. Я уже их распознаю“, - рассказала Звиробий.

Напомним, известного волонтер и блогера Марусю Зверобой подозревают в причастности к угрозам убийством в адрес президента Владимира Зеленского.

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Теги: Звиробий, ГБР, допрос, слежка
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Комментариев (7)
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kapablankas    10.01.2020, 13:24
Оценка:  -4
kapablankas
Лена не бзди

домогаться НЕ будут

хотя если нальеш не единожды возможен вариант
SEMPENTY    10.01.2020, 13:02
Оценка:  +6
SEMPENTY
ну да, давно не вспоминали... надо написать какую то глупость, но о себе напомнить..
fkrfyfan    10.01.2020, 12:49
Оценка:  -2
fkrfyfan
Маруся, это бельчата, а за ними белочка
Via_doloгosa    10.01.2020, 12:38
Оценка:  +4
Via_doloгosa
у нас возле дома в пивнушке Море пиво один в один такая же страшная пивом торгует. Я и не знал что она звезда - эзверобий. Пойду на выходных автограф попрошу!
КимЧенПых    10.01.2020, 12:29
Оценка:  +4
КимЧенПых
что это за два чучмека там позади неё?
tulchanin    10.01.2020, 12:36
Оценка:  -1
tulchanin
Это те самые "мальчики" наверно. Следят....
Via_doloгosa    10.01.2020, 12:39
Оценка:  +5
Via_doloгosa
два чечена , украинские националисты)
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