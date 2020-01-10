Маруся Звиробий заявила, что за ней "следят какие-то мальчики"

Волонтер Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР.

10 декабря волонтер Маруся Звиробий пришла в Государственное бюро расследований на очередной допрос. В ходе брифинга под зданием ГБР, она рассказала журналистам о том, что за ней следят.

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“За мной следят. Вот, например, после суда над Яной Дугарь, я отлучилась со знакомыми, и к нам подсадили мальчика, бывает очень часто в последнее время, когда какой-то мальчик садится и пьет целый час какой-то компот и сидит на “ушном“ и слушает, о чем мы говорим. Я уже их распознаю“, - рассказала Звиробий.



Напомним, известного волонтер и блогера Марусю Зверобой подозревают в причастности к угрозам убийством в адрес президента Владимира Зеленского.

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