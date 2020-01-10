Дело Шеремета: Адвоката Юлии Кузьменко обвинили в угрозах судьям

Судьи пожаловались в Высший совет правосудия на защитника подозреваемой.

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Адвокат Владислав Добош, который защищает подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, вмешивается в правосудие. С соответствующим заявлением в Высший совет правосудия обратились судьи в деле Шеремета, сообщает пресс-центр “Судебная власть Украины“.

“Во время судебного заседания 20 декабря 2019 года при обсуждении вопроса о возможности продолжения апелляционного рассмотрения без участия прокурора и поступления перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которыми коллегия судей не ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату он не покинет зал судебного заседания и в утвердительной форме высказался, что отложения судебного заседания при таких условиях не произойдет“, - заявили судьи.

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Заявление адвоката поддержали присутствующие в зале свободные слушатели и начали угрожать суду, что никто не покинет зал заседания до прибытия прокуроров. В результате помещение было заблокировано более пяти часов подряд, а судьи были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

“Судьи отмечают, что указанные события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению в указанном зале суда производств. Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства. Судьи Юрий Слива, Владимир Мельник и Татьяна Фрич считают, что такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния“, - подчеркивается в заявлении.

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Судьи напомнили, что 24 декабря 2019 года по итогам рассмотрения апелляционного производства о применении в качестве меры пресечения содержания под стражей Добош также проявил несдержанное поведение, высказывался в адрес судей и прокуроров в нецензурной форме. Также адвокат публично заявил, что “каждый судья ответит за подозреваемую“, что было расценено судьями как угрозы в связи с их профессиональной деятельностью.

“Итак, проявление адвокатом неуважения к судьям, выражение им откровенных обвинений, критика судей перед представителями средств массовой информации, угрозы о привлечении к ответственности и наступлении негативных последствий в связи с принятым решением коллегией судей расценивается как оказание давления и попытки вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия“, - указывается в заявлении.

Напомним, на заседании суда 20 декабря Юлия Кузьменко при поддержке адвоката и присутствующих слушателей отказалась покидать зал суда. Полиция с боями вывезла Кузьменко в СИЗО.

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