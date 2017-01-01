Ветеран АТО обвенчался с невестой на киевском вокзале

Ветеран АТО и его возлюбленная обвенчались прямо в здании Центрального киевского железнодорожного вокзала.

В интернете появились трогательные фото, как парализованный ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямо в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева. Об этом пишет обвенчавший их пастор Сергей Косяк у себя в Facebook.

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Церемония венчания прошла в зале ожидания и отдыха для участников боевых действий, в зоне проведения Операции объединенных сил.

Находясь проездом в Киеве, повенчал молодую пару в зале ожидания для военнослужащих на ЖД вокзале. Алексей и Дарья для этого специально приехали из Львова, они очень хотели, чтобы таинство венчания провел именно я, – пишет пастор.

Как говорит пастор, волонтёры и работники вокзала, охотно их приняли и выделили отдельную красивую комнату для проведения обряда. Они удивлённо и с детским азартом говорили, что такого у них ещё не было, а потом ещё вручили молодожёнам небольшие подарки.

Этот поступок – смелое решение, как для Алексея, так и для Дарьи. Алексей после госпиталя так и не смог стать на ноги и перемещается на инвалидном кресле. Но для нас это хороший пример, что жизнь продолжается, и она может быть красочной и разнообразной – даже после трагедий, – подытожил Сергей Косяк.

Напомним, ранее Стало известно имя погибшего военного на Донбассе.

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