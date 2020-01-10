СМИ показали фото отдыхающего в Таиланде Вакарчука

По информации СМИ, глава партии Голос отдыхает недалеко от города Пхукет.

В телеграм-канале также пообещали опубликовать видео с Вакарчуком Влада українська / Телеграм

Глава партии Голос и народный депутат Святослав Вакарчук отдыхает в Таиланде. Политик решил провести новогодние и рождественские праздники у города Пхукет. Об этом сообщает Страна со ссылкой на телеграм-канал “Влада Українська“.

В телеграм-канале раскритиковали отдых Вакарчука и напомнили о недавней трагедии - крушении украинского самолета в небе над Ираном.

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“Наш самолет разбросано под Тегераном, политики друг друга хуже - по лыжных курортах. А где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии “Голос“ загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете о чем я“, - говорится в сообщении.

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Ранее Святослав Вакарчук раскритиковал новогоднее поздравление украинцам президента Владимира Зеленского. Вакарчук написал стих.

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