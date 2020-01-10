Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ показали фото отдыхающего в Таиланде Вакарчука

Комментариев: 3
По информации СМИ, глава партии Голос отдыхает недалеко от города Пхукет.
В телеграм-канале также пообещали опубликовать видео с Вакарчуком
В телеграм-канале также пообещали опубликовать видео с Вакарчуком
Влада українська / Телеграм

Глава партии Голос и народный депутат Святослав Вакарчук отдыхает в Таиланде. Политик решил провести новогодние и рождественские праздники у города Пхукет. Об этом сообщает Страна со ссылкой на телеграм-канал “Влада Українська“.

В телеграм-канале раскритиковали отдых Вакарчука и напомнили о недавней трагедии - крушении украинского самолета в небе над Ираном.

Читай также: Вакарчук заявил, что у него был “четкий” разговор с Зеленским

“Наш самолет разбросано под Тегераном, политики друг друга хуже - по лыжных курортах. А где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии “Голос“  загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете о чем я“, - говорится в сообщении.

Читай также: “Противно от лицемерия”: Скандальный Мосийчук раскритиковал Вакарчука

Ранее Святослав Вакарчук раскритиковал новогоднее поздравление украинцам президента Владимира Зеленского. Вакарчук написал стих.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Святослав Вакарчук, Таиланд, отдых
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    10.01.2020, 13:09
Оценка:  +4
МаксимУм
Да ладно, ониже с педро опозиция)))
Из_бана    10.01.2020, 12:45
Оценка:  +9
Из_бана
Да Бог с ним, с Вакарчуком. Богдан где? Он жив вообще?
КимЧенПых    10.01.2020, 12:49
Оценка:  +3
КимЧенПых
с Пэдро в запое
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь