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Яременко объяснил, почему Зеленский "молчит" об катастрофе в Иране

Комментариев: 3
Яременко провел параллель с расследованием покушения на Скрипалей в Англии.
Глава Комитета по вопросам внешней политики ВР Богдан Яременко
Глава Комитета по вопросам внешней политики ВР Богдан Яременко
Слуга народа / Facebook

Глава Комитета по вопросам внешней политики ВР Богдан Яременко прокомментировал молчание президента Владимира Зеленского относительно катастрофы в Иране. Речь идет о крушении украинского самолета МАУ в небе над Тегераном. Об этом Яременок написал в Facebook.

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“Критики Зеленского, которые недовольны... в общем недовольны тем, что президента зовут Зеленский, и им абсолютно все равно, что и как он делает. Они будут критиковать его в любом случае. Они уже не помнят, как разворачивалась коммуникация по делу об отравлении Скрипалей“ - написал Яременко. 

Нардеп напомнил о том, как украинские эксперты сразу определились с версиями трагедии в Англии, несмотря на то, что следствие продолжалось около 3-4 недель. Поэтому властям Украины следует быть осторожными с предварительными заявлениями. 

Но канадцы и британцы вслед за американцами уже заявили, что Боинг сбили ракетой/ракетами иранской ПВО?! Что же нам мешает? - задался вопросом нардеп

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“Почти уверен, что в рамках существующих особых отношений и канадцы, и британцы пользовались американскими разведданными. Эта система обмена информацией, каналы и структуры взаимодействия разведок там работают постоянно. Но они есть у нас? Конечно же, нет“ - подчеркнул Яременко.

А что произойдет, если президент Украины заявит публично или в разговоре с иранскими лидерами, что мы получили американские разведданные о причастности иранских сил ПВО к гибели нашего самолета?

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“Куда иранцы посоветуют переслать дальше эту информацию? И что произойдет с группой украинских экспертов, которые уже работают в Иране. И не заявит Иран: если вы уже все знаете, то и делать вам тут нечего“ - отметил он. 

По мнению Яременко, сначала необходимо получить результаты расследования от трех групп специалистов: изучение остатков самолета, черных ящиков на месте катастрофы, получение и обработка разведданных американских сил и анализ иранских сил ПВО. 

Мы не должны спешить с политическими заявлениями об инциденте в Тегеране. Реальная жизнь - это не Фейсбук, где прав тот, кто первый выстрелил или написал больше комментариев - подытожил Яременко

Напомним, ранее уже появлялись фото и видео с места крушения Boeing 737. На месте работали 22 бригады спасателей.

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Теги: Богдан Яременко, Владимир Зеленский, катастрофа в иране, отравление Скрипаля
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    10.01.2020, 13:28
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Його заціпило, бо така відпустка зірвалася....
LifeStriker    10.01.2020, 13:18
Оценка:  +1
LifeStriker
Так я не понял, какие проститутки лучше отсасывают, когда я Яременко это обьяснит? Украинцы хотят знать!
Путин-Xyйло    10.01.2020, 13:15
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Поднимают рейтинг очередному слуге
Раньше Мандель, теперь Яременко...
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