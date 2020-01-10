Что известно о ЗРК, который мог сбить украинский Боинг
Одна из озвученных версий крушения украинского самолета Боинг 737 компании МАУ в Иране – это поражение зенитной ракетой. На месте катастрофы борта PS752 предположительно были обнаружены обломки ракеты российского Зенитно Ракетного Комплекса “Тор-М1“. В подробностях разбиралось ТСН.
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Боевые характеристики ЗРК “Тор“
Зенитно Ракетный Комплекс “Тор-М1“ (на западе его называют – SA-15 Gauntlet)– это всепогодный ЗРК советского, а позднее российского производства. “Тор“ был разработан концерном “Алмаз-Антей“ и принят на вооружение СССР в 1986 году.
Основным преимуществом ЗРК “Тор“ является возможность автоматической работы. В этом случае комплекс сам сканирует воздушное пространство и сам сбивает цели, которые не подали опознавательный сигнал “свой-чужой“.
Фактически зенитный комплекс сам принимает решение атаковать летящую цель, без участия человека.
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Вооружение ЗРК “Тор-М1“ – это восемь зенитных управляемых ракет 9М330. Они способны догнать и поразить цель, которая летит со скоростью до 2500 км/ч. Вооружение ЗРК предназначено для уничтожения крылатых ракет, авиабомб, беспилотных летательных аппаратов, боевых самолетов и вертолетов.
Откуда у Ирана ЗРК “Тор“
СССР, а позже и РФ массово продавали ЗРК “Тор“ за рубеж, а также снабжали этими комплексами своих стратегических союзников.
Так, ЗРК “Тор“ и его модификации стоят на вооружении Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая, Кипра и даже Украины. Также, после начала войны на востоке Украины данный ЗРК неоднократно замечали на вооружении сепаратистов “ДНР“.
В свое время Иран также закупал ЗРК “Тор“ у Российской Федерации вплоть до 2007 года. В настоящее время на вооружении Ирана есть порядка 30 ЗРК “Тор“. При этом регулярная армия Ирана не обладает таким оружием – “Тор“ стоит только на вооружении Аэрокосмических сил Корпус стражей Исламской революции.
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Мог ли “Тор“ сбить украинский самолет
Если иранские операторы ЗРК “Тор“, который находился рядом с Тегераном, переключили комплекс на автоматическую работу, тогда не получив от Боинга МАУ опознавательного сигнала “свой-чужой“, ЗРК “Тор“ мог принять гражданский самолет за вражеский и нанести по нему ракетный удар. ТТХ комплекса и его вооружения позволяют сбить медленно летящий, набирающий высоту Боинг 737.
Так, в Иране в 2010 году уже произошел случай с применением данных ЗРК. В августе 2010 года в запрещенную для полетов 20-километровую зону залетел истребитель иранских ВВС F-4 “Fantom“, в который и попала ракета от ЗРК “Тор“. Тогда пилот и штурман самолета успели катапультироваться.
Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала доказательства причастности Ирана к крушению МАУ.
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НИКТО НЕ ВИНОВЕН , РАСХОДИМСЯ ГРАЖДАНЕ !!!!
ты в юбке вообще дебил дебилом ... может попробуешь без юбки, как FPN какую-то хрень написать?
не так нервирует в постах
как их наличие в ненужных
местах