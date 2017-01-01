Под Харьковом объявили карантин из-за бешеного кота

У бродячего животного обнаружили бешенство, из-за чего в двух поселках и соседних лесных массивах объявили карантин.

В поселке Бабаи под Харьковом объявили карантин из-за выявления бешенства у бездомного кота, который выявили в среду, 8 января. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы.

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Отмечается, что случай бешенства был подтвержден лабораторно. На внеочередном заседании в райгосадминистрации Харьковского района были наложены карантинные ограничения на поселок Бабаи с прилегающими лесными и полевыми массивами. Кроме того, был утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных в поселках Бабаи и Покотиловка.

“Многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить вакцинацию кошек против бешенства, по их мнению, в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак“, - отметили в ведомстве.

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В службе добавили, что на первой стадии бешенства у кошки не видно никаких признаков болезни, но есть вероятность заражения владельца при контакте. И напомнили, что данная болезнь не лечится, а единственным способом профилактики является вакцинация.

Напомним, осенью в Полтавской области из-за бешеной лисицы вводили карантин. Ветеринары просили жителей информировать о необычном поведение животных.

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