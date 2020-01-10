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Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Комментариев: 7
В МИД Украины отметили, что милитаризация Крыма представляет серьезную угрозу европейской безопасности.
9 января Путин наблюдал за учениями в Крыму
9 января Путин наблюдал за учениями в Крыму
Пресс-служба президента РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным незаконным визитом президента РФ Владимира Путина на временно оккупированный Крымский полуостров. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

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Путин прибыл в Крым 9 января для того, чтобы наблюдать за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов Российской Федерации у берегов аннексированного Крыма.

"Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины, и никакие поездки российских чиновников не изменят этот статус, закрепленный в Конституции Украины и признанный международным сообществом. Министерство иностранных дел Украины считает, что милитаризация Крымского полуострова представляет серьезную угрозу европейской безопасности", - отметили в МИД.

Напомним, Путин прибыл в оккупированный Крым посмотреть на крылатые ракеты.

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Теги: Украина, Россия, МИД, Путин, нота протеста
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Комментариев (7)
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T-REX2    10.01.2020, 14:48
Оценка:  -5
T-REX2
У Путина уже целая увертюра из этих нот
atos    10.01.2020, 14:08
Оценка:  +2
atos
На, что Путин ответил МИДу ла-ла-ла-ла-ла)))))
PINKIPAU    10.01.2020, 13:49
Оценка:  -1
PINKIPAU
Путин еб аный урод. Сдохни, гнида)))).
atos    10.01.2020, 14:10
Оценка:  +4
atos
Рэгуль это случайно не твоего братана в Италии арматурой по голове п*е*р*е*б*л*и?
atos    10.01.2020, 14:33
Оценка:  -1
atos
Тебя бы тоже не мешало в по черепку п*е*р*е*е*б*т*ь за твой длинный язык. Надеюсь ты в кастрюле?
Колишній-східняк    10.01.2020, 13:47
Оценка:  0
Колишній-східняк
Северный пушной зверёк россии
VSHIVANKA    10.01.2020, 13:46
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ХОХ.ОЛКИ , ВЫ ВТОРОЙ РАЗ ЗА ДЕНЬ СДЕЛАЛИ МНЕ СМЕШНО !!! )))
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