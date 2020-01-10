Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

В МИД Украины отметили, что милитаризация Крыма представляет серьезную угрозу европейской безопасности.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным незаконным визитом президента РФ Владимира Путина на временно оккупированный Крымский полуостров. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Путин прибыл в Крым 9 января для того, чтобы наблюдать за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов Российской Федерации у берегов аннексированного Крыма.

"Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины, и никакие поездки российских чиновников не изменят этот статус, закрепленный в Конституции Украины и признанный международным сообществом. Министерство иностранных дел Украины считает, что милитаризация Крымского полуострова представляет серьезную угрозу европейской безопасности", - отметили в МИД.

Напомним, Путин прибыл в оккупированный Крым посмотреть на крылатые ракеты.

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