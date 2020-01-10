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США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране

Комментариев: 4
Какие именно данные получила Украина не сообщается. Сегодня ожидается разговор Зеленского с Помпео по данному поводу.
Посол США передала Зеленскому важные данные по катастрофе в Иране
Посол США передала Зеленскому важные данные по катастрофе в Иране
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США, от которых получили важную информацию об авиакатастрофе МАУ возле Тегерана. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Вадима Пристайко.

Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами, — написал глава МИД.

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Дипломат не уточнил, какие именно данные передали американцы, но сообщил, что сегодня на 15:00 запланирован разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Вечером 9 января американские СМИ со ссылкой на анонимные источники, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон и премьер Австралии Скотт Моррисон со ссылкой на данные разведки сообщили о том, что крушение самолета МАУ произошло в результате попадания в него зенитных ракет.

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Теги: авиакатастрофа, США, Иран, МАУ, посольство США, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
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Комментариев (5)
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Туземун    10.01.2020, 14:14
Оценка:  -11
Туземун
Пиндосам верить не нужно....
Kostos    10.01.2020, 14:19
Оценка:  +7
Kostos
Туалетный утёнок, ты такой кумэдный Пошло на xyй
Из_бана    10.01.2020, 14:25
Оценка:  +6
Из_бана
2 Туземун

А греки тут при чем?
VSHIVANKA    10.01.2020, 14:08
Оценка:  -12
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВА С БЕЛОГО ДОМА НАУЧАТ ХОЛОПА , КАК И ШО ТРЭБА ГОВОРЫТЫ....
НЕРАБЫ , ДОСТАВАЙТЕ ПАРАДНЫЕ ШАРОВАРЫ И ГОТОВЬТЕСЬ ВОЮВАТЫ С ИРАКОМ ЗА ИНТЕРЕСЫ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНЩИНЫ !!!
СУГС !!!
Из_бана    10.01.2020, 14:24
Оценка:  +6
Из_бана
ПНХ!!! Он Бенин холоп и учит его Беня. Ты до сих пор этого не понял?
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