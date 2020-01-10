США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране

Какие именно данные получила Украина не сообщается. Сегодня ожидается разговор Зеленского с Помпео по данному поводу.

Посол США передала Зеленскому важные данные по катастрофе в Иране president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США, от которых получили важную информацию об авиакатастрофе МАУ возле Тегерана. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Вадима Пристайко.

Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами, — написал глава МИД.

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Дипломат не уточнил, какие именно данные передали американцы, но сообщил, что сегодня на 15:00 запланирован разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Вечером 9 января американские СМИ со ссылкой на анонимные источники, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон и премьер Австралии Скотт Моррисон со ссылкой на данные разведки сообщили о том, что крушение самолета МАУ произошло в результате попадания в него зенитных ракет.

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