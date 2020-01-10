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Церковные войны: Филарет отозвал подпись, ПЦУ отреагировали

Комментариев: 5
Филарет отозвал собственную подпись о ликвидации Киевского патриархата.
Об отзыве собственной подписи Филарет сообщил министру культуры Владимиру Бородянскому
Об отзыве собственной подписи Филарет сообщил министру культуры Владимиру Бородянскому
Филарет / Facebook

Филарет отозвал свою подпись в постановлении Поместного собора от 15 декабря 2018 года. По данному документу был ликвидирован Киевский патриархат. Об этом сообщает пресс-служба. 

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“Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, основываю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины. Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора прошу считать недействительным“ - подчеркнул Филарет. 

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Архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря в комментарии Укринформу заявил, что отзыв подписи не будет иметь последствий. По его мнению, решение собора от 15 декабря 2018 года не может быть отменено.  

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“На объединительном церковном соборе мы подписали постановление о Киевского патриархата. Это документ. И любые заявления Филарета не могут нести в дальнейшем никаких последствий решения Поместного собора от 15 декабря 2018“, - подчеркнул архиепископ Евстратий.

Ранее Филарет заявлял о том, что он доверял Порошенко и Епифанию, а они его обманули. 

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Теги: Филарет, подпись, поместный собор, Евстратий Зоря
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Комментариев (5)
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Из_бана    10.01.2020, 14:53
Оценка:  -1
Из_бана
Прямо как блондинка: захочу поставлю подпись, захочу - отзову. А подумать нельзя было, прежде чем совершать такой важный шаг?
Meritus    10.01.2020, 14:50
Оценка:  -1
Meritus
Маразм, страшная сила.
T-REX2    10.01.2020, 14:45
Оценка:  -7
T-REX2
А шо таке,канхфетки рошеновские оказались дерьмовыми?
Кайдаш    10.01.2020, 14:24
Оценка:  +5
Кайдаш
А как же христианское смирение, проповедуемое святыми отцами? Али Филарет впал в грех среблолюбия ?
Из_бана    10.01.2020, 14:52
Оценка:  -1
Из_бана
Забыл, что в Святом Евангелие написано:

"А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два."
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