Церковные войны: Филарет отозвал подпись, ПЦУ отреагировали

Филарет отозвал собственную подпись о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет отозвал свою подпись в постановлении Поместного собора от 15 декабря 2018 года. По данному документу был ликвидирован Киевский патриархат. Об этом сообщает пресс-служба.

Читай также: Порошенко в рясе: Митрополит УПЦ рассказал о знаменитом фото

“Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, основываю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины. Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора прошу считать недействительным“ - подчеркнул Филарет.

В ПЦУ отреагировали на заявление Филарета

Архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря в комментарии Укринформу заявил, что отзыв подписи не будет иметь последствий. По его мнению, решение собора от 15 декабря 2018 года не может быть отменено.

Читай также: ПЦУ отказались переносить православное Рождество на 25 декабря

“На объединительном церковном соборе мы подписали постановление о Киевского патриархата. Это документ. И любые заявления Филарета не могут нести в дальнейшем никаких последствий решения Поместного собора от 15 декабря 2018“, - подчеркнул архиепископ Евстратий.

Ранее Филарет заявлял о том, что он доверял Порошенко и Епифанию, а они его обманули.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.