Иран уничтожает вещдоки с места крушения украинского Боинга

Иранская сторона зачищает место крушение украинского Боинга с помощью бульдозеров.

Иранская сторона сгребает обломки украинского Боинга 737, который разбился в Иране с помощью бульдозера, что уничтожает шансы на проведение детального расследования трагедии. Об этом написал основатель международной группы журналистов, которые занимаются расследованиями Bellingcat Элиот Хиггинс в Twitter.

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“Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным“, – написал Хиггинс.

Скриншот twitter.com/EliotHiggins

В свою очередь происходящим также обеспокоены журналисты CBS.

Журналисты CBS только что посетили место крушения самолета МАУ на западе от Тегерана. Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера (9 января – ред.). Сейчас место падения очищают от мусора, - пишет журналист Элизабет Палмер.

Как говорит Палмер, представителей служб безопасности на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей.

Скриншот twitter.com/elizapalmer

Также политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке провел параллель с авиакатастрофой Боинга МН17 на Донбассе с последующими действиями российских террористов.

Иранцы снесли бульдозером место крушения рейса PS752!!! “Ихтамнет“ тоже сделали бы это, – написал Репке.

Скриншот twitter.com/JulianRoepcke

Напомним, ранее США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране.

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