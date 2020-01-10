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"Разработано клоунами": сотрудники компании Boeing высмеяли модель 737 MAX

Комментариев: 1
Сотрудники концерна Boeing пошутили, что самолет модели 737 MAX "разработан клоунами, которые контролируются обезьянами".
Самолет модели Boeing 737 MAX
Самолет модели Boeing 737 MAX
EPA/UPG

Авиакомпания Boeing опубликовала внутренние документы о разработке авиалайнера 737 MAX, который дважды потерпел крушение. Первый раз 29 октября 2018 года в Индонезии и второй 10 марта 2019 года в Эфиопии. Об этом сообщает агентство Reuters

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Так, один из сотрудников авиакомпании высказался о Boeing 737 MAX так: “Этот самолет разработан клоунами, которые контролируются обезьянами“.

Данный комментарий касается конкретно проблем компьютерного управления лайнером.

В обмене сообщениями, 8 февраля 2018 года, когда самолет уже начал совершать перелеты и за восемь месяцев до первой из двух аварий со смертельным исходом, сотрудник спрашивает своего коллегу: “Вы бы посадили свою семью на самолет, обученный на тренажере MAX? Я бы не стал“. Второй сотрудник ответил: “Нет“.

В компании Boeing при публикации документов предупредил, что они содержат “провокационные заявления“. 

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Напомним, ранее Иран уничтожает вещдоки с места крушения украинского Боинга.

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Теги: Боинг, Самолет, Проблемы управления
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Комментариев (1)
Из_бана    10.01.2020, 16:06
Оценка:  +5
Из_бана
Что-то я не понял: сами над собой что ли смеются?
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