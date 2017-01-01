Крупное ДТП в Никополе: Один человек погиб, 16 людей получили ранения
8 января, в Никополе, возле газостанции пассажирский автобус столкнулся с двумя автомобилям. В результате ДТП один человек скончался, еще 16 получили травмы разной степени тяжести.
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Известно, что сначала столкнулись два легковых автомобилей, после чего автомобиль Chevrolet ударился в автобус, который вез сотрудников Никопольского завода ферросплавов.
В результате аварии на месте погиб пассажир автомобиля Daewoo Nexia. Еще троих пассажиров авто доставили в больницу. Одной из пассажирок автобуса оторвало нижнюю треть части правой ноги, она находится в реанимации. С места ДТП были госпитализированы еще 11 работников завода.
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Освидетельствование показало, что водитель Chevrolet 1987 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения, у него обнаружили 0,6 промилле. В Украине допустимое содержание алкоголя в крови у водителя – 0,2 промилле. Он получил небольшие повреждения, с ним работает полиция.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, в Киеве Lexus влетел в автобус, есть пострадавшие.
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