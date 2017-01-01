Майкл Помпео допускает техническую неисправность при крушении Boeing 737

Госсекретарь США Майкл Помпео допускает возможность технической неисправности при крушении украинского самолета Boeing 737.

Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что возможной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 МАУ в Иране являются технические неисправности, однако настаивает на необходимости как можно быстрее выяснить истинную причину катастрофы. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в четверг сообщает Интерфакс-Украины.

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“Нам необходимо посмотреть, что является основной причиной этого. Возможно, это механические неисправности, но мы должны это увидеть. Если на самом деле это было что-то более коварное, американский народ должен знать, что это иранское правонарушение“, - сказал Госсекретарь.

В то же время, он отметил, что необходимо очень быстро установить настоящую причину крушения.

Мы должны докопаться до истины, и важно докопаться до истины быстро. Я видел сообщения. Я могу только сказать, что нам надо докопаться до истины очень-очень быстро, - отметил Помпео.

Кроме того, Помпео высказал надежду на то, что иранцы будут полностью сотрудничать с расследованием.

Напомним, ранее Иран уничтожает вещдоки с места крушения украинского Боинга.

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