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На Донбассе трое военных ВСУ пострадали от БПЛА сепаратистов

Комментариев: 2
Трое украинских военных были ранены из-за взрыва беспилотного летательного аппарата боевиков.
Операция объединенных сил на Донбассе
Операция объединенных сил на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news

Трое украинских военных были ранены из-за взрыва БПЛА, всех троих уже доставили в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС у себя в Facebook

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Так, в сообщении указывается, что боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб.

Факт ранения троих военнослужащих подтвердили после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы, - сообщили в штабе.

Напомним, ранее Охранял обломки МН17: На Донбассе поймали “свидетеля для Гааги“.

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Теги: Донбасс, ООС, Война
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Комментариев (2)
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atos    10.01.2020, 17:05
Оценка:  -3
atos
Нечего ходить за самогоном далеко от части, писать уже такую уйню, про то как на самых сильных войнов света самой сильной армии на кантиненте напал вражеский беZпилотник))))))
Путин-Xyйло    10.01.2020, 17:42
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Насосался, атсос
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