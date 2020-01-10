На Донбассе трое военных ВСУ пострадали от БПЛА сепаратистов

Трое украинских военных были ранены из-за взрыва беспилотного летательного аппарата боевиков.

Трое украинских военных были ранены из-за взрыва БПЛА, всех троих уже доставили в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС у себя в Facebook.

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Так, в сообщении указывается, что боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб.

Факт ранения троих военнослужащих подтвердили после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы, - сообщили в штабе.

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