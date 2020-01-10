Крушение самолета: США предложили Зеленскому помощь

Украинский президент Зеленский обсудил с госсекретарем США Помпео крушение самолета МАУ в Иране.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране. В свою очередь Майк Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании, - сказал Владимир Зеленский.

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Собеседники также обсудили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Кроме того, Зеленский и Помпео согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Напомним, США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране. Какие именно данные получила Украина, не сообщается.

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