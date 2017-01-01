В Одессе мужчина из окна открыл огонь по детям: Его задержал спецназ

В Одессе неадекватный мужчина стрелял из окна квартиры.

10 января, на улице Скворцова в Одессе, неадекватный мужчина открыл огонь из окна дома по детям. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

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На место прибыло спецподразделение полиции"КОРД". По словам очевидцев, стрелка задержали.



В пресс-службе Одесской полиции подтвердили информацию о том, что правоохранители получили вызов по факту стрельбы.





Напомним, на Кировоградщине неизвестный расстрелял супружескую пару.

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