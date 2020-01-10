МИД РФ вернул ноту протеста Украине без рассмотрения
МИД РФ вернул без рассмотрения ноту протеста украинской стороне по поводу несогласованного визита президента РФ Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщают российские СМИ.
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“Эту ноту, как и другие такие обращения, которые поступают к нам, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста“ – говорится в сообщении.
Как заявили в МИД, президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации.
Это в полной мере касается Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации, - добавили в министерстве.
Напомним, ранее Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым.
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