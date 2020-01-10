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МИД РФ вернул ноту протеста Украине без рассмотрения

Комментариев: 6
Министерство иностранных дел России вернуло Украине ноту протеста по поводу визита Путина в Крым без рассмотрения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
facebook.com\Сергей Лавров

МИД РФ вернул без рассмотрения ноту протеста украинской стороне по поводу несогласованного визита президента РФ Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщают российские СМИ. 

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“Эту ноту, как и другие такие обращения, которые поступают к нам, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста“ – говорится в сообщении.

Как заявили в МИД, президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации.

Это в полной мере касается Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации, - добавили в министерстве.

Напомним, ранее Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым. 

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Теги: Путин, Украина, Россия, Крым
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Комментариев (7)
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Alkoholowe    10.01.2020, 18:04
Оценка:  -1
Alkoholowe
шестерка путинская...
Npc7777    10.01.2020, 17:49
Оценка:  -4
Npc7777
Укропским нотам будет применение , если они будут на туалетной бумаге . А так - ноту обратно кастрюлям в зад...
colavova    10.01.2020, 17:47
Оценка:  +2
colavova
выдворить нах дипмиссию РФ с Украины!
ira0957    10.01.2020, 17:37
Оценка:  -2
ira0957
Самолет Boeing 737 MAX, по оценке работников самого производителя, «проектировали клоуны под руководством обезьян»
ira0957    10.01.2020, 17:37
Оценка:  -2
ira0957
Ибо нexyй ))))
Хитрый-Лис    10.01.2020, 17:10
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Российская тварюка иго го
T-REX2    10.01.2020, 17:07
Оценка:  -5
T-REX2
Да как так можно,а поржать?
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