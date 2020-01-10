Кабмин повысил зарплату генпрокурора до 93 тысяч гривен

Лишь немногим меньше будут получать его заместители.

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Кабинет Министров Украины повысил оклад Генерального прокурора до 93 648 грн. Зарплаты его подчиненных тоже выросли. Об этом говорится в постановлении правительства №1155.

Так, согласно документу, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 грн, заместителя – 86 445 грн, начальника департамента – 40 341 грн., рядового прокурора в Офисе Генпрокурора – 28 815 грн.

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Оклады в региональных прокуратурах заметно ниже. Так, начальник областной прокуратуры теперь будет получать 38 038 грн, а рядовой прокурор в области – 23 052 грн. Оклад начальника окружной прокуратуры - 32 273 грн, рядового окружного прокурора – 22 763 грн.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%). При этом, благодаря укреплению гривни, украинская “минималка“ оказалась выше российской и белорусской.

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