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Кабмин повысил зарплату генпрокурора до 93 тысяч гривен

Комментариев: 4
Лишь немногим меньше будут получать его заместители.
Генпрокурор Руслан Рябошапка
Генпрокурор Руслан Рябошапка
УНИАН

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Кабинет Министров Украины повысил оклад Генерального прокурора до 93 648 грн. Зарплаты его подчиненных тоже выросли. Об этом говорится в постановлении правительства №1155.

Так, согласно документу, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 грн, заместителя – 86 445 грн, начальника департамента – 40 341 грн., рядового прокурора в Офисе Генпрокурора – 28 815 грн.

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Оклады в региональных прокуратурах заметно ниже. Так, начальник областной прокуратуры теперь будет получать 38 038 грн, а рядовой прокурор в области – 23 052 грн. Оклад начальника окружной прокуратуры - 32 273 грн, рядового окружного прокурора – 22 763 грн.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%). При этом, благодаря укреплению гривни, украинская “минималка“ оказалась выше российской и белорусской.

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Теги: зарплата, Генпрокурор, Рябошапка, прокурор, Кабмин
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Комментариев (4)
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Noblesse_obliger    10.01.2020, 17:57
Оценка:  +5
Noblesse_obliger
А за какие заслуги??? Шить белыми нитками откровенную липу??? На минималку 3.14расов!!!
Путин-Xyйло    10.01.2020, 17:32
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
А говорили у Луцика большая зарплата! Теперь он обзавидуется!
T-REX2    10.01.2020, 17:18
Оценка:  -6
T-REX2
Я рад за кабмин и генпрокурора,когда мне повысят?
colavova    10.01.2020, 17:49
Оценка:  +6
colavova
тебя повесят, чтоб не устраивал срач в комментариях
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