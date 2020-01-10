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Версии о причинах падения лайнера создал искусственный интеллект - СМИ

Комментариев: 4
7 основных версий авиакатастрофы сгенерировал алгоритм СНБО.
Место крушения лайнера МАУ вблизи Тегерана
Место крушения лайнера МАУ вблизи Тегерана
twitter.com/CGTNOfficial

СНБО использовал высокотехнологичные аналитические системы для анализа полученных данных, которые могут помочь в расследовании причин крушения лайнера МАУ в Иране. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, близкий к расследованию катастрофы. 

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Издание утверждает, что данные аналитические системы по сути являются искусственным интеллектом. Алгоритм качественно анализирует большие объемы информации. По информации источника, данная система станет основой будущего киберцентра СНБО.

Алгоритм проанализировал известную информацию о крушении лайнера МАУ в Иране, и на основе этого сгенерировал 7 основных версий трагедии.

Напомним, в Иране начали расшифровывать черные ящики.

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Теги: крушение Боинга, СНБО, искусственный интеллект
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Комментариев (4)
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ira0957    10.01.2020, 17:45
Оценка:  -5
ira0957
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
VSHIVANKA    10.01.2020, 17:40
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НЕРАБЫ , А ВЕДЬ ДАЖЕ ВАШ ХОЗЯИН С БЕЛОГО ДОМА НЕ СКАЗАЛ НАПРЯМУЮ О ВИНЕ ИРАНА ...., И ДАЖЕ НАМЁКОМ НЕ СКАЗАЛ , А ВЫ И ВАМ ПОДОБНЫЕ ШЕСТЕРКИ УЖЕ НАПЕРЕБОЙ СОПЛЯМИ ЗАХЛЕБЫВАЕТЕСЬ , КТО ВПЕРЁД ВЫСКАЖЕТ " СВОЁ " МНЕНИЕ , КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ПОНРАВИТСЯ ХОЗЯИНУ.....)))
ira0957    10.01.2020, 17:35
Оценка:  -3
ira0957
Самолет Boeing 737 MAX, по оценке работников самого производителя, «проектировали клоуны под руководством обезьян»
T-REX2    10.01.2020, 17:27
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