Версии о причинах падения лайнера создал искусственный интеллект - СМИ

7 основных версий авиакатастрофы сгенерировал алгоритм СНБО.

СНБО использовал высокотехнологичные аналитические системы для анализа полученных данных, которые могут помочь в расследовании причин крушения лайнера МАУ в Иране. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, близкий к расследованию катастрофы.

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Издание утверждает, что данные аналитические системы по сути являются искусственным интеллектом. Алгоритм качественно анализирует большие объемы информации. По информации источника, данная система станет основой будущего киберцентра СНБО.



Алгоритм проанализировал известную информацию о крушении лайнера МАУ в Иране, и на основе этого сгенерировал 7 основных версий трагедии.

Напомним, в Иране начали расшифровывать черные ящики.

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